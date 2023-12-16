أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تجمع للعدو الإسرائيلي في حرج راميم بالأسلحة المناسبة.

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ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.00 عصر اليوم، وقد جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني في غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".