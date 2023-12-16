Advertisement

لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله".. أين حصلت؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 11:08
A-
A+
Doc-P-1141947-638383473080404529.jpeg
Doc-P-1141947-638383473080404529.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف تجمع للعدو الإسرائيلي في حرج راميم بالأسلحة المناسبة.
 
Advertisement
ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة 4.00 عصر اليوم، وقد جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني في غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة". 
 
 

مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سنواصل استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان (سكاي نيوز)
lebanon 24
16/12/2023 21:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: واصلنا استهداف مواقع حزب الله في جنوب لبنان
lebanon 24
16/12/2023 21:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله يعلن استهداف موقع تحصن به جنود إسرائيليون في منطقة بركة ريشا قرب الحدود اللبنانية ما أدى لسقوطهم بين قتيل وجريح
lebanon 24
16/12/2023 21:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إسرائيلية عاجلة إلى اللبنانيين في الجنوب.. وهذا ما قالته عن "حزب الله"
lebanon 24
16/12/2023 21:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إسرائيل

حزب الله

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:47 | 2023-12-16
13:40 | 2023-12-16
13:32 | 2023-12-16
13:29 | 2023-12-16
13:09 | 2023-12-16
12:50 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24