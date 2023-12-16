أعلن الجيش عبر بيانٍ رسمي توقيف ثلاثة مطلوبين في بعلبك.



Advertisement وخلال عملية مداهمة نفذها الجيش، بعد إلقاء القبض على المطلوبين، ضبط أسلحة حربية وكمية كبيرة من المخدرات والذخائر في حي الشراونة- بعلبك.