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لبنان

اليوم.. هذا ما فعله الجيش في حيّ الشراونة - بعلبك

Lebanon 24
16-12-2023 | 11:16
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أعلن الجيش عبر بيانٍ رسمي توقيف ثلاثة مطلوبين في بعلبك.
وخلال عملية مداهمة نفذها الجيش، بعد إلقاء القبض على المطلوبين، ضبط أسلحة حربية وكمية كبيرة من المخدرات والذخائر في حي الشراونة- بعلبك.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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الجيش اللبناني

شراونة

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