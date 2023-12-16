هل اخترقت إسرائيل إتصالات اللبنانيين؟ تقرير يكشف وتحذيرٌ عاجل!

نشرت منصة "بلينكس" الإماراتيّة تقريراً تحت عنوان: كيف اخترقت إسرائيل "اتصالات لبنان"؟ وجاء فيه:

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وحدات سكنية في جنوب لبنان تتعرض للقصف في ظل الاشتباكات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، ولكن قبيل ذلك يتلقى السكان اتصالات عبر هواتفهم المحمولة تحذرهم من ذلك.. هذا ما كشفه تقرير صحافي تحدّث عن اختراق إسرائيل "داتا" اللبنانيين وشبكات هواتفهم.



أزمة في لبنان في أعقاب التقرير الذي حملَ إشارات تفيد بأنَّ الشبكة الخاصة بهيئة "أوجيرو" للاتصالات في لبنان تعرّضت للاختراق من قبل إسرائيل. مخاوف اللبنانيين على أمنهم الشخصي من الاختراق تحدث عنها وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم في تصريحات خاصة لبلينكس، مؤكداً عدم وقوع اختراق.. إذاً، كيف تلقى مواطنون لبنانيون اتصالات من جهات إسرائيلية إن لم يحدث الاختراق بالفعل؟ وما هي تقنية الـmasking التي شرحها مدير شركة أوجيرو اللبنانية للاتصالات، واستطاعت من خلالها إسرائيل التواصل مع سكان في الجنوب؟



نفيٌ رسمي



وزير الاتصالات اللبناني جوني القرم نفى لـ"بلينكس" كل ما يُقال عن أنّ شبكة "أوجيرو" الخاصة بالإتصالات الأرضية قد تعرّضت للاختراق، مشيراً إلى أن هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلاً، وأضاف: "طلبت كافة المعلومات بشأن هذا الأمر، ولم يتم تسجيل أي عملية قرصنة للشبكة من قبل إسرائيل".



الكلام الذي صرّح به القرم أكدهُ أيضاً مُدير عام أوجيرو عماد كريدية لـ"بلينكس" إذ قال إن "الفرق الفنية والتقنية لدى الهيئة لم تلاحظ أي تغييرات أو إشارات على خروقات فعلية لشبكة الإتصالات"، محذراً من أي تهويلٍ قد يثير القلق والريبة لدى اللبنانيين.



تحذير من "الجواسيس"



في تشرين الأول الماضي، نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً تحدثت فيه عن أنّ مجموعة القرصنة الإسرائيليّة "WeRedEvils"، قد عمدت إلى اختراق شبكة الاتصالات في لبنان.



المجموعة المذكورة تحدّثت حينها عن أنّها تسيطر على ما يفوق ربع مليون نظام للاتصالات في جميع أنحاء الدولة اللبنانية، من دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى في هذا الإطار.



حول هذا الأمر، يشير مُدير عام أوجيرو عماد كريدية لـ"بلينكس" إلى أن ما يُقال يمكن وضعه في إطار الحرب النفسيّة التي تمارسها إسرائيل ضدّ لبنان، لكنه حذر في الوقت نفسه من "الجواسيس" الذين يعملون لصالح إسرائيل في لبنان، ومن خلالهم يمكن إجراء اتصالات بمواطنين لبنانيين.



كيف تتصل إسرائيل باللبنانيين؟



هناك تقنيات كثيرة يمكن الاستعانة بها لإجراء تلك المكالمات، عبر الكثير من التطبيقات والبرمجيات التي تسمح لإسرائيل بإجراء مكالمات على الشبكة اللبنانية من دون اختراقها، بحسب ما كشف خبير الاتصالات والمعلومات عامر الطبش.



ويشير الطبش في حديث لـ"بلينكس" إلى أنّ المكالمات الإسرائيلية الواردة إلى لبنان ليست جديدة، وقد حصل هذا الأمر سابقاً وفي الكثير من المحطات والسنوات.

من جهته، يتحدث مدير عام "أوجيرو" عن تقنية تسمى "masking"، وهي تُمكّن الطرف الذي يستخدمها من إلباس الرقم الأساسي الذي يتصلُ منها رمزاً آخر للتمويه، ويضيف: "ربما تكون إسرائيل استخدمت تلك التقنية وهذا أمرٌ سهل التطبيق".