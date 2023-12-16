للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة مـا يلي:

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"بتاريخ 17/12/2023 ستُقيم جمعيّة بيروت ماراتون "سباق الميلاد" لمسافة /5/ كلم حيث سيُشارك فيه عدد كبير من العدّاءات والعدّائين. سينطلق السّباق بتمام الساعة 09،30 من أمام "أيشتي" AISHTI شارع ألمبي باتجاه أسواق بيروت، ثمّ يسارًا نحو الـ "ميد غالف" MEDGULF، ثمّ يمينًا نحو فندق "الهيلتون" Hilton، ليُتابع يسارًا باتجاه عين المريسة نحو "ماك دونالدز" McDonald’s، وبالعكس.وسيتمّ قطع السّير عند مرور المشاركين، على أن يُعاد فتحه بعد مرورهم مباشرة. لذلك، يرجى من المواطنين اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".