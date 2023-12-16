في لبنان.. تعرفوا إلى مكان "أول درب جيولوجي"!

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وأوضح ياسين أن "الدرب الجديد الذي سيضيء على الثروة الطبيعية والجيولوجية المميزة في محمية ارز جاج هو ثمرة تعاون مع جمعية درب الجبل اللبناني ولجنة إدارة المحمية وشركاء آخرين، وبدعم علمي من دائرة علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت".أضاف: "اليوم هو خطوة في تعميق عملنا في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية في لبنان، وبداية الدرب لتحقيق بارك جيولوجي سيكون الأول في لبنان".