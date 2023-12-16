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لبنان

في لبنان.. تعرفوا إلى مكان "أول درب جيولوجي"!

Lebanon 24
16-12-2023 | 13:09
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أطلق وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين اليوم أوّل درب جيولوجي في لبنان في محمية أرز جاج الطبيعية في جبيل، ضمن مشروع "الحد من تدهور الاراضي" المشترك بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.
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وأوضح ياسين أن "الدرب الجديد الذي سيضيء على الثروة الطبيعية والجيولوجية المميزة في محمية ارز جاج هو ثمرة تعاون مع جمعية درب الجبل اللبناني ولجنة إدارة المحمية وشركاء آخرين، وبدعم علمي من دائرة علوم الأرض في الجامعة الأميركية في بيروت".

أضاف: "اليوم هو خطوة في تعميق عملنا في تنظيم وإدارة المحميات الطبيعية في لبنان، وبداية الدرب لتحقيق بارك جيولوجي سيكون الأول في لبنان".
 
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