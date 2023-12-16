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لبنان

كيف علّق جميل السيد على إلغاء السفيرة الفرنسية زيارتها إلى لبنان؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 13:29
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علّق النائب جميل السيد على خبر إلغاء الرئيس الفرنسي زيارته للوحدة الفرنسية في جنوب لبنان، وكذلك وزيرة الخارجية التي من المتوقع أن تلتقي بالرئيس ميقاتي اليوم بسبب "عطل في طائرتها الخاصة".
وقال في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" بالطبع قد لا يكون الإلغاء مرتبطاً بانشغال الرئيس الفرنسي أو بعطل الطائرة، بل لكوْن إسرائيل قد طلبت من فرنسا نقل رسائل تحذيرية إلى لبنان ومن ضمنها إخلاء شمال الليطاني من تواجد المقاومة".
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وأضاف: "مطالب إسرائيل أعلاه جاءت وكأنها تعتبر نفسها قد انتصرت في الحرب وتريد حصْد النتائج السياسية من لبنان، فيما الحرب لم تنتهِ بعد وبالتالي، لا شيء اليوم جاهز لدى لبنان للبحث فيه أو للاستماع إليه".

واضطُرت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إلى تأجيل زيارة كانت مقررة، اليوم السبت، إلى لبنان حتى الاثنين المقبل، بسبب عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت، لكنها لم تلغِ زيارتها تماماً، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية الأحد، إلى لبنان حتى الاثنين المقبل، بسبب عطل تقني في الطائرة التي كان يفترض أن تقلّها إلى بيروت، لكنها لم تلغِ زيارتها تماماً، وستتوجه إلى بيروت الاثنين، غداة زيارتها لإسرائيل والضفة الغربية الأحد.
 

المصدر: "رصد" لبنان 24
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