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لبنان

إسرائيل تُقرّ بمقتل أحد جنودها عند حدود لبنان.. هذه هويّته

Lebanon 24
16-12-2023 | 13:32
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كشفت وسائل إعلامٍ إسرائيليّة، اليوم السبت، أنّ جُندياً إسرائيلياً يُدعى يحزقيل عزاريا (53 عاماً)، قد قُتل جراء انفجار طائرة مفخخة أطلقها "حزب الله" باتجاه مستعمرة مرغليوت الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ الجندي القتيل كان ضمن الكتيبة 129، اللواء الثامن في الجيش الإسرائيلي، موضحة أنّ "الحادثة التي أدت إلى مقتل غزاريا أسفرت أيضاً عن إصابة عددٍ جنديين آخرين تراوحت جروحهما بين الخطيرة والطفيفة".
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ومساء، نشر الإعلام الحربيّ التابع لـ"حزب الله" مقطع فيديو يُوثق مشاهد لاستهداف المقاومة الإسلامية تموضعاً لجنود العدو الإسرائيليّ خارج ثكنة راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بواسطة مسيرة إنقضاضية.
وأظهر الفيديو لحظة إطلاق النار ومسارها والنقطة التي سقطت فيها ضمن الأراضي المحتلة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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