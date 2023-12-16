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لبنان

مولوي أبرق إلى نظيره الكويتيّ واتصل بالقائم بأعمال السفارة في بيروت معزياً

Lebanon 24
16-12-2023 | 13:47
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أبرقَ وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى نظيره الكويتي الشيخ طلال الخالد الصباح، معزياً بأمير الدولة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

واتصل بالقائم بأعمال سفارة الكويت في بيروت الوزير المفوض عبدالله الشاهين، مُعزياً "سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق"، سائلاً الله أن يتغمد فقيد الأمة العربية بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته".
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