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لبنان

أمرٌ سيؤدي إلى هزّة في لبنان.. خبيرٌ ينبّه وهذا ما قاله!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-12-2023 | 14:22
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تحدَّث خبير الزلازل طوني النّمر عن إمكانية حدوث هزّات في لبنان بفعل القصف الإسرائيليّ المتواصل الذي تتعرّضُ له منطقة الجنوب.

وفي إتصالٍ عبر "لبنان24"، أوضح النمر أنهُ في حال كان القصفُ مركزاً على مناطق قريبة من الفيالق الزلزالية في الجنوب، وفي حال حدوث ضربة ضمن نقطة قائمة على خطّ زلازل، عندها فإنه من الممكن أن نشهد تأثيراً وبالتالي حصول هزّة أرضية، وأضاف: "كذلك، في حال قصفت إسرائيل مخزن أسلحة تم بناؤه في منطقة قريبة من خط زلازل، عندها سيكون لهذا الأمر ارتدادات أيضاً وقد يؤدي ذلك إلى حدوث إهتزازٍ للقشرة الأرضية بفعلِ الإنفجارات التي قد تحصُل".
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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