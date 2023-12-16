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لبنان

آخر تصريح.. ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن لبنان؟

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:04
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ تل أبيب تريد بناء منطقة آمنة على الحدود مع لبنان.

وفي تصريحٍ له، اليوم السبت، قال غانتس إنّ "إسرائيل تعملُ على بناء قدرات الردع على الجبهة الشمالية".
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وفي ما خصّ الوضع في غزة، لفت غانتس إلى أنّ العملية الإسرائيلية هناك تشهد إنجازات كبيرة، مشيراً إلى أن "ثمن الحرب في غزة كبيرة وندفع الثمن يومياً"، وقال: "سنرد على الحوثيين في الوقت المناسب وبالتنسيق مع الحلفاء، ولدينا قلق من كمية السلاح في الضفة الغربية".

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