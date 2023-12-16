آخر تصريح.. ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن لبنان؟

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنّ تل أبيب تريد بناء منطقة آمنة على الحدود مع لبنان.



وفي تصريحٍ له، اليوم السبت، قال غانتس إنّ "إسرائيل تعملُ على بناء قدرات الردع على الجبهة الشمالية".

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