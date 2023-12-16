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لبنان

عن "حزب الله".. هذا ما أعلنهُ نتنياهو اليوم!

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:16
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ تل أبيب وضعت جدولاً زمنياً لإنتصارٍ حاسم على "حزب الله" في لبنان، والقضاء على حركة "حماس" في غزة.
وفي مؤتمرٍ صحفي له، اليوم السبت، قال نتنياهو إنه "يجب تغيير الوضع على الجبهة الشمالية مع لبنان، إما بالدبلوماسية أو بالحل العسكري"، وقال: "نسعى لتحقيق ردع ضد حزب الله في الشمال إما سياسياً أو عسكرياً".
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وعن الحرب في غزة، أوضح نتنياهو أنّ "إسرائيل تُمارس الضغط العسكري والسياسي على حماس لاستعادة المخطوفين"، وأضاف: "بعد الحرب سيتم التحقيق في كل أحداث 7 تشرين الأول الماضي، ولن نسحب قواتنا من قطاع غزة كما تريد حماس".
وأكمل: "تلقينا طلبات لوقف النار وسحب القوات من غزة خلال المحادثات لكننا لن نفعل ذلك. الضغط العسكري على حماس هو الأقوى ولا بديل عنه ولن نخوض في تفاصيل المفاوضات".
وقال: "سنسمح للفلسطينيين بإدارة حياتهم لكنهم لن يحصلوا على أي سيادة حقيقية وأكدت للرئيس الأميركي جو بايدن ذلك، وأنا من عرقلت إقامة دولة فلسطينية".





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