عمليّة أمنيّة للجيش في منطقة بقاعيّة.. بيانٌ يسردُ تفاصيلها!

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 16 / 12 / 2023، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منزل أحد المطلوبين في منطقة السوح - الهرمل، وضبطت 3 سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف. وإثر ذلك، سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص".

Advertisement