مقدمات النشرات المسائيّة

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في اليوم الواحد والسبعين على حرب غزة، الأنظار على أوسلو وعلى البحر الأحمر، أوسلو عنوان التهدئة، والبحر الأحمر عنوان التصعيد. مسؤولون إسرائيليون اجتمعوا بنظرائهم القطريين في أوسلو اليوم، سعيًا لإحياء المحادثات في شأن صفقة تبادل أسرى.صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مصادر أنّه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطريّ، بمدير وكالة المخابرات الإسرائيلية، ضمن محادثات وُصِفت بأنها "استكشافية"، وأنه من المرجح أيضًا أن يجتمع رئيس الموساد بمسؤولين مصريين، يرجح أن يكون على رأسهم مدير المخابرات المصرية العامة. تأتي مساعي محاولات الهدنة الإنسانية في وقت ارتفعت فيه حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 18 ألفًا و800 فلسطينيّ.هذا في عنوان التهدئة.في عنوان التصعيد والتعقيد في البحر الأحمر، مزيد من تعليق الرحلات... فقد أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية للنقل البحريّ اليوم، أنها علّقت عبور سفن الحاويات التابعة لها في البحر الأحمر، على غرار مجموعتي "ميرسك" الدنماركية و"هيباغ-لويد" الألمانية، بعد هجمات نفّذها الحوثيون من اليمن على سفن تجارية.وبين غزة وأسلو والبحر الأحمر، التطورات من دون أفق، فالحرب وتداعياتها كأنها، في اليوم الاول، على الرغم من مرور واحد وسبعين يومًا على نشوبها.أمير الكويت في ذمة الله. بفقدانه يخسر البلد الشقيق كما لبنان وسائر الدول العربية رمزا فذا له باع طويل في خدمة وطنه وأمته. برحيل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يفقد لبنان سندا لطالما وقفت بلاده داعمة لقضاياه في السياسة والإقتصاد وسائر المناحي.لبنان عبر عن حزنه بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام فيما أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى ولي العهد ورئيس مجلس الأمة الكويتيين معزيا ومعربا عن الحزن والأسى. وقال إنه برحيل الأمير الشيخ نواف يفتقد لبنان كما الكويت والعالمان العربي والإسلامي قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والإستقرار.في السياسة المحلية يقفل الأسبوع على إنجاز ثنائي الأضلاع: اضطلاع مجلس النواب من خلال دوره التشريعي بقضايا الناس واستطرادا تجاوز قطوع الفراغ في رأس هرم المؤسسة العسكرية عبر تمديد ولاية العماد جوزف عون واللواء عماد عثمان. هذا الإنجاز لاقى ارتياحا واسعا ولاسيما في بكركي التي رأت مصادرها فيه خطوة مهمة لتأمين استمرار هيكل الدولة وانتصارا للوطن والأمن القومي وكذلك في دار الفتوى التي وجهت بلسان المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان تحية إكبار إلى الرئيس بري والنواب على هذا الإنجاز الوطني. وفي الوقت نفسه توالت بيانات الإشادة بالحصاد التشريعي الذي حققه مجلس النواب ولاسيما في ما يتصل مباشرة بحاجات واهتمامات الناس.في شأن آخر لن تزور وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا بيروت اليوم وفقا لما كان مقررا أما السبب الذي أعلنته الحكومة الفرنسية فيرتبط بعطل تقني طرأ على طائرتها في باريس. وتردد أن (كولونا) ستزور بيروت الإثنين المقبل آتية من فلسطين المحتلة. وكان من المقرر أن تجري الوزيرة الفرنسية محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتناول بشكل خاص التطورات العسكرية في غزة وجنوب لبنان قبل أن تنتقل إلى القدس المحتلة ورام الله.على خط هذه التطورات العسكرية ظل التوتر قائما عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية في ضوء استمرار الإعتداءات الإسرائيلية. لكن اللافت في ردود المقاومة تنفيذها هجوما جويا بطائرة مسيرة إنقضاضية على تموضع لجنود الإحتلال خارج ثكنة راميم ما أدى إلى وقوع إصابات اعترفت بها وسائل الإعلام العبرية قبل فرض جيش الإحتلال رقابة صارمة حول هذا الحدث.وفي غزة ومع انقضاء اليوم السبعين على العدوان الإسرائيلي واصل جيش الإحتلال مجازره في حين حولت المقاومة القطاع إلى ساحة موت لجنوده أما الإعلام العبري فقد أكد أنه بعد سبعين يوما لم تظهر أية علامات على انهيار المقاومة ولا سيما حماس. وفيما تردد أن مستشار الأمن القومي الأميركي اقترح على المسؤولين الإسرائيليين التحول إلى القتال المنخفض الشدة مع التركيز على الإغتيالات المركزة تحدثت معلومات عن تواصل إسرائيلي - قطري لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين. هذا وارتباطا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية بدفعة كبيرة من المسيرات على أهداف حساسة في أم الرشراش جنوب كيان الإحتلال.في انتظار الطعن المرتقب امام المجلس الدستوري، يتوقع ان يستتب الهدوء على جبهة الشغور في المؤسسات العسكرية والامنية، لينصب الاهتمام على القراءة السياسية لما جرى من جهة، وعلى المطلوب في المرحلة المقبلة من جهة اخرى، لمواجهة التحديات الكبرى التي تتهدد لبنان. وفي غضون ذلك، انصرف أفرقاء اكثرية التمديد الى الاحتفال بانتصارهم الوهمي، حيث امضوا الساعات الاربع والعشرين الماضية في اطلاق المفرقعات السياسية، التي لم يتجاوز تأثيرها اللحظات المعدودة التي تلت اطلاقها، خصوصا ان غالبية المطلقين ليسوا تاريخيا من المغرمين بالمؤسسة العسكرية ولا حتى من الحريصين عليها.اما التيار الوطني الحر فواصل تركيز اهتمامه على الملفات الكبرى التي تمس الكيان، ومن ابرزها على الاطلاق قضية النازحين السوريين، التي لا يمكن فصلها اطلاقا عما دبر امس من تمديد، بحسب كلام جبران باسيل الذي اعتبر ان “ما حصل البارحة اتى في اطار استمرار المؤامرة، التي احجم السياسيّون اللبنانيون والحكومات عن التصدي لها منذ حذر منها التيار سنة 2011، والتي خضعوا لها مجدداً بتمديدهم للسياسات الأمنيّة المعتمدة على الحدود البريّة والبحريّة للبنان”.كلام باسيل جاء خلال منتدى البلديات والنزوح السوري الذي نظمه التيار اليوم في الربوة بحضور الرئيس العماد ميشال عون.اما رسائل المنتدى فكثيرة:اولا، ابقاء قضية النزوح حية في ذهن الرأي العام، على انها ليست مجرد مسألة عابرة سيأتي حلها عاجلا ام آجلا كما يصور البعض، بل قضية كيانية جوهرية ينبغي التصدي لها انسانيا ووطنيا وتحت سقف القانون.ثانيا، تأكيد دور السلطات المحلية، ولاسيما البلديات، في التصدي للأزمة في ظل تعثر الحلول على المستوى الحكومي، في ضوء التخبط المعروف والتردد المكشوف في المواجهة.ثالثا، تثبيت وجهة نظر التيار التي اتهم بسببها مرارا بالعنصرية، من حيث تنوع المشاركين في المنتدى، سياسيا وطائفيا ومذهبيا، ومن مختلف المشارب الاقتصادية، بما يكرس موقفه التاريخي من الموضوع على انه وطني جامع لا مجرد شعار مصلحي وفئوي كما يروج البعض.وفي غضون ذلك، وعلى وقع استمرار الحرب في غزة والتصعيد في الجنوب، برز خبر تأجيل زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية التي كانت مقررة اليوم لبيروت، في موازاة الاعلان عن غض النظر عن فكرة قيام الرئيس ايمانويل ماكرون بزيارة في اسبوع الاعياد الى لبنان.التمديد للعماد جوزف عون لا يزال في صدارة الاهتمام السياسي والديبلوماسي. فما حصل ليس تفصيلا، بل يمكن التأسيس عليه في استحقاقات مقبلة، ولا سيما في استحقاق رئاسة الجمهورية. لقد اثبتت التطورات المتعلقة بالتمديد، انه متى توافرت الارادة عند معظم الكتل النيابية، معطوفة على دفع اقليمي ودولي، فانه يمكن تمرير الاستحقاقات، مهما كانت دقيقة وصعبة. فلِمَ ما انطبق على التمديد لا ينطبق على صعيد رئاسة الجمهورية، بمعزل عن هوية الرئيس الآتي؟ علماً ان قائد الجيش حصل على خمسة وستين صوتا، وهو الرقم المطلوب للفوز بالرئاسة.فهل يمكن اعتبار ما جرى اختبارا اوليا لتظهير هوية الرئيس المقبل؟ في الاثناء، الامور تتدحرج نحو الاسوأ في الجنوب، وقد سُجلت اليوم عمليات نوعية متبادلة بين اسرائيل وحزب الله، ما يوحي ان الامور الى مزيد من التصعيد. عربيا، حدثان . فالاشتباكات العنيفة مستمرة شمال غربي غزة، فيما سقط عشرات القتلى بغارات جوية على جباليا.الحدث الثاني غياب امير الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، الذي برحيله يفقد لبنان صديقا عزيزا وداعما دائما...سبتٌ قاسٍ على كيانِ الاحتلالِ معَ ضرباتٍ موجعةٍ تلقاها على ثلاثِ جبهاتٍ من قطاعِ غزةَ الى جنوبِ لبنان ، فالبحرِ الاحمر ، والحصيلةُ في ما أوردتهُ القناةُ الثالثةَ عشرةَ الصهيونيةُ عن هبوطِ مروحياتٍ في الساعاتِ الاخيرةِ في مختلفِ مستشفياتِ الكيانِ وهي تحملُ مصابين.واقعٌ ميدانيٌ دفعَ اوساطَ الاحتلالِ الى طرحِ أسئلةٍ قاسية ، من سينتصر؟ ومن الذي سيكونُ أكثرَ تحملاً حتى الوصولِ الى نهايةِ المعركة؟ أسئلةٌ لا أجوبةَ اسرائيليةً عنها حتى اللحظة ، واِن كان هناكَ اجماعٌ صهيونيٌ على جوابٍ واحد ، وهو انَ الارادةَ الفلسطينيةَ لم تَنكسر أمامَ حِمَمِ الموتِ والدمار ، فغزةُ التحتيةُ لا تزالُ سليمةً في غالبيتِها ، يقولُ المحللُ السياسيُ الصهيوني “امون ابراموفيتش” ويضيف: في خانيونس لامَسْنا الغلافَ فقط ، ولم نَقترب بعدُ من المخيماتِ الوسطى ، وهناك بؤرُ مقاوَمةٍ قاسيةٍ شمالَ القطاع. فعلى محورِ الشجاعية مثلاً، قُتل عشرونَ جندياً خلالَ الاسبوعِ الاخيرِ بحسَبِ المراسلِ العسكري للقناةِ الثانيةَ عشرةَ الصهيونية “نير دفوري”.على جبهةِ جنوبِ لبنان، رفعٌ جزئيٌ للرَقابةِ العسكرية ، اعترافٌ بمقتلِ وجرحِ اربعةِ جنودٍ بطائرةٍ انقضاضيةٍ استهدفت تجمعاً مستحدثاً للجيشِ في مستوطنةِ مرغليوت، فيما لازمَ العدوُ الصمتَ حيالَ ما احدثتهُ صواريخُ المقاومةِ الاسلاميةِ الموجهةُ التي لاحقت جنودَ الاحتلالِ خارجَ وداخلَ المنازلِ في مستوطناتِ الشمال، أما في مستوطناتِ الجنوب، فتلقت “أم الرشراش” رشقةً من المُسيَّراتِ اليمنيةِ لترتفعَ الفاتورةُ الباهظةُ التي تدفعُها مدينةُ ايلات وكاملُ الكيانِ بعدَ القرارِ اليمنيِّ الحاسمِ بملاحقةِ كلِّ السفنِ المبحرةِ الى فلسطينَ المحتلة.كلُّ هذا والدبُ الغارقُ في رمالِ قطاعِ غزة ، يواصلُ العبَثَ بكلِّ ما حولَه ، يضربُ ويقتلُ حتى نفسَه ، ففي اسوأِ كوابيسِ الشجاعية ، قَتلَ الجيشُ الصهيونيُ ثلاثةً من أسراهُ كانوا يحملونَ أعلاماً بيضاء ، ويصرخون بالعبرية “اَنقذونا” بحسَبِ تحقيقٍ أوليٍّ لجيشِ الاحتلال. أما مُروِّضُهُ الاميركيُ فيعيشُ تحتَ ضغطِ الوقتِ وهو يقتربُ من الدخولِ الى سيركِ الانتخاباتِ برئيسٍ يترنح ، فاقدٍ للاهلية، يعاني من سقَطاتٍ يوميةٍ في حبالِ أفكارِه وتعابيرِه وحتى أفعالِه.من فوق مواكب الحزن في غزة، عبرت الدمعة العربية لتستقر اربعين نهارا في دولة الكويت، وتنكس العلم بمرور الألم على رحيل اميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح . وبرقيات العالم انهمرت وطارت ناحية الكويت/ الدولة الصديقة لكل الناس، والتي تقيم على ارض من صفر العداء للبعيد والقريب، إلا اسرائيل .. الكيان الملعون على كل شفة ولسان . وازدحمت رسائل العزاء لتصطف فوق اجواء الكويت، حيث ازدانت العبارات بأسى الكلمات على غياب امير نشر حضارة المدن منذ ان تسلم هندسة اولى محافظاتها الى ان اصبح وزيرا لداخليتها فأميرا على شعبها . هي المدن التي تنهض برجالها، بأولوية تعزيز الامن وتطوير الاقتصاد ونزع حدود التوتر بين الدول، وذلك على خطى اسلاف من آل الصباح ..أشرقوا في منطقة عربية ملتهبة، فساهموا في بنيانها ومد جسورها . وبين الكويت وأرض بلادي .. يا طيبه من وداد , حيث يستحضر لبنان دولة الكويت فوق كل جسر، وعلى ارصفة القرى المعاد إعمارها، وعند ميناء بيروت وأهراءات قمحه التي تولت الكويت بناءها قبل خمسين عاما، ثم التزمت اعادة القمح الى صوامعه بعد انفجار بيروت المدمر.وبوفاة اميرها اليوم، فقد اعلن لبنان الحداد الرسمي، ونكس الأعلام المرفوعة فوق مؤسساته الرسمية، اما الدولة الواقعة في حزنها لاربعين يوما فقد نادت بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد/ وهو مسار لا يترك فراغا في مقاليد السلطة على اعلى مؤسساتها/ بخلاف الوطن الذي يحيا بفراغ الرأس الاول , وهو اذ ملأ الشغور في القيادة العسكرية فإنه ملأ الدنيا وشغل الناس، ووزع بموجب التمديد حسابات النصر والخسارة/./ واسفرت هذه الحسابات عن تماسك اصوات حزب الله مع جبران باسيل /دعم بكركي لجوزيف عون / تحالف بري القوات المزمن المتين / والطرفان هزما جبران باسيل/ مع تعويض من بري لجبران قوامه "مجرور البترونواعطت النتائج النهائية حقيقة ان عون هزم عون .. واستبق العماد الممددة خدمته هذه المسارات باجتماع عقده مع غريمه في الترشيح للرئاسة سليمان فرنجية/ واكدت معلومات الجديد ان هذه الدعوة جاءت مبادرة من قائد الجيش لتأكيد الا نية لديه باقامة اي خصومة مع رئيس تيار المردة على اي خلفية كانت/.ويؤسس هذا اللقاء لسنة رئاسية جديدة كان من المقرر ان يدخل على خطها الطرف الفرنسي/ لكن طائرة وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا اصابها عطل تقني فقررت تغيير مسار رحلتها لتبدأ من اسرائيل اولا ثم تزور لبنان يوم الاثنين المقبل/.اما الرئيس ايمانويل ماكرون فإن كل علاقته المتينة مع اسرائيل لم تخوله الطيران بالمروحية فوق جنوب لبنان، اذ إن التحليق ممنوع في فترة الحرب، وهو إن زار لبنان ولم يعرج على الكتيبة الفرنسية في الناقورة فسوف يتسبب بمس في الشعور القومي لدى جنوده /.وبمشاعر الجنود الاسرائيليين التي اصابها مس من الجنون، فإن القيادتين العسكرية والسياسية الاسرائيليتين سحبتا الى التفاوض مرة جديدة على تبادل الاسرى .فإسرائيل التي قتلت ثلاثة من اسراها وتسببت بهزيمة جنودها في الشجاعية لاحقتها اصوات عائلات الرهائن التي لم تعد تثق بدولة تعرض جنودها واسراها للخطر /وتقامر على حياتهم /وقد تظاهر ذوو الرهائن ورددوا شعار "نريد صفقة الآن" مطالبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق بعد كارثة قتل الأسرى الثلاثة عن طريق الخطأ الاحمق .وقال المتظاهرون انهم خائفون على اسراهم من الجيش الاسرائيلي نفسه.ومع عودة الخط القطري الاسرائيلي التفاوضي اعلنت حماس معادلتها : لا اطلاق لسراح المحتجزين الا بوقف كامل لاطلاق النار في غزة.