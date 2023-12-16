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لبنان

"حزب الله" يعلن عن 509 عمليات ضد إسرائيل منذ بدء الحرب.. ونتنياهو يهدد

Lebanon 24
16-12-2023 | 23:10
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شهدت الساعات الماضية تطورات متلاحقة على صعيد المشهد العام في لبنان والمنطقة، واستمرت المواجهات مشتعلة بين حزب الله والجيش الاسرائيلي على جبهة الجنوب، فيما تواصلت المعارك العنيفة في غزة.
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والبارز على جبهة الجنوب امس اعلان حزب الله تنفيذ هجمات دقيقة وموجعة على مواقع وتجمعات جنود العدو، لا سيما الهجوم الذي نفذ بواسطة مسيرة انقضاضية على تجمع للجنود الاسرائيليين في محيط ثكنة راميم، ما أدى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
 
واعترفت وسائل الاعلام الاسرائيلية بوقوع اصابات نتيجة هذا الهجوم رغم ان الرقابة العسكرية قد فرضت حظراً على نشر المعلومات حول هذه العملية، ومساء اعترف جيش العدو بمقتل جنديين وجرح 3 آخرين.

وأعلن "حزب الله" أنه نفذ 509 عمليات ضد مواقع إسرائيلية وتجمعات للجيش منذ بداية الحرب على غزة حتى 14 كانون الأول الحالي، فيما استهدف السبت، منزلين تحصّن في داخلهما جنود إسرائيليون، بحسب ما قال في بيان.

وسط هذه الأجواء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي مساءً إنّ تل أبيب تسعى "لتحقيق ردع ضد "حزب الله" إمّا سياسياً أو عسكريّاً، وأضاف: "وضعنا جدولاً زمنياً لانتصار حاسم على "حزب الله" في لبنان والقضاء على "حماس" في غزة".
 
 
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