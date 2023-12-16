جنبلاط "صفّر" مشاكله.. تأجيل الحسابات الداخليّة في زمن الحرب

كتبت ابتسام شديد في "الديار":

من الملاحظ في الفترة الأخيرة ان الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط هادئ جدا، لدرجة يمكن القول انه "صفّر" مشاكله مع كل القوى السياسية، بمن فيهم تلك التي خاض معها مواجهات سياسية كبرى، لكن من دون ان يعني ذلك انه تموضع في موقع جديد، او انه صار مختلفا مع حلفائه السابقين، فواقع الأمور أن حرب غزة فرضت ترتيبا جديدا في علاقة جنبلاط بمجمل القوى السياسية، فأعاد وصل علاقته مع حزب الله بعدما أصدر مواقف تضامنية مع غزة، وكان جنبلاط أول المعزين بشهداء الحزب بعد غارة بيت ياحون، التي استشهد فيها خمسة مقاومين منهم نجل النائب محمد رعد، كما التقى جنبلاط لاحقا وفدا من "حزب الله" بحث معه التطورات في المنطقة ووضع الجبهة الجنوبية. وفق مصادر مقربة من المختارة، فإن الوقت الراهن ليس للحسابات الداخلية بل من اجل تجنيب لبنان الحرب، من هذا المنطلق قفز جنبلاط فوق الاعتبارات السياسية متجاوزاً الاختلاف السياسي مع الحزب، ودعا لتعزيز الروابط بين اللبنانيين مهما كانت التباينات والانتماءات.

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التقارب بين الضاحية والمختارة لم يعد مخفياً، وحزب الله "ممتن" بقوة لمواقف جنبلاط الذي يتعامل بواقعية مفرطة مع الأحداث، وينتظر تطورات الحرب في قطاع غزة ولبنان لبناء استراتيجيته المقبلة، التي يتوقع ايضا الا تكون معادية للمقاومة، خصوصاً أن جنبلاط على المدى البعيد متخوف على مستقبل المنطقة وما يرسم من خرائط.

وترى المصادر المقربة من المختارة انه على الرغم من موقف جنبلاط من أحداث غزة، فهذا الموقف لن ينعكس على الموضوع الرئاسي مستقبلا، والأمور متروكة لأوقاتها. فلم يصدر عن جنبلاط اي إشارات في الموضوع الرئاسي، وان كان الأرجح البقاء على تقاطع رئاسي مع المعارضة، في حين ان السير بمرشح حزب الله الرئاسي سليمان فرنجية مطروح في حالة واحدة فقط، هي حال التحولات الإقليمية الكبرى.