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لبنان

توتر الآن في الجنوب.. ماذا فعل العدو الإسرائيليّ صباحاً؟

Lebanon 24
17-12-2023 | 00:52
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نفذ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سلسلة من الهجمات ضدّ عددٍ من القرى والبلدات في جنوب لبنان. 
 
وقالت مصادر ميدانيّة إنّ القصف المعادي استهدف أطراف بلدتي الطيبة وكفركلا كما طال أيضاً أطراف بلدة العويضة.
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في غضون ذلك، تحدَّثت المعلومات عن أنّ العدو الإسرائيلي بادر إلى تمشيط أطراف بليدا ومُرتفعات كفرشوبا. 
 
بدورها، أفادت المصادر بأنّ قذائف إسرائيلية سقطت قرب معتقل الخيام، فيما أفيدَ بأنّ العدو الإسرائيلي أطلق فجر اليوم رشاقات نارية من أسلحة ثقيلة على أطراف بلدة الناقورة في جبلي العلام والناقورة.
وتزامنت هذه التطورات مع تحليق كثيف للطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولاً حتى مشارف مدينة صور.
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