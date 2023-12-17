الطعن بقانون التمديد وارد.. وهذا هو المتوقع

أعلن "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بعد انتهاء جلسة مجلس النواب، أنه سيطعن بقانون التمديد "المفصّل على قياس الشخص احتراماً للمؤسسة".

وفي هذا الاطار، ردت مصادر نيابية معنية بالقول: "مجلس النواب سيد نفسه، وبالتالي فإن قراراته، قد تكون قابلة للمراجعة الذاتية، أما خلاف ذلك، فليس متاحا لأي طريق من طرق المراجعة".

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أما الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم، فيقول في حديث صحافي: "في الإجمال القانون يجب أن يتميّز بالشمولية، أي أن ينطبق على فئة من الناس أو منطقة بأكملها، وكان من الأكيد، وفي حال تعلّقه بشخص واحد، أن ينجح هذا الطعن، أما بالنسبة لهذا القانون فقد تقلّصت إمكانية النجاح هذه".

وتابع: "هذا القانون في النتيجة تناول 4 أشخاص، والحجة أنه تناول كل قادة الأجهزة الأمنية، أي فيه شيء من الشمولية، ولكن الأمر يعود إلى السياسة القانونية (politique juridique)التي سيتبعها المجلس الدستوري".

وأكمل: "هناك ربما احتمال لنجاح الطعن، ولكن بما أنه يخص الأجهزة الأمنية والمصلحة العامة، قد تضعف إمكانية قبوله".