جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!

عُثر خلال ساعات الليل على جثة مرميّة في مستوعبٍ للمهملات في منطقة جسر الواطي - قرب سوق الأحد في بيروت.



Advertisement وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة. وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.