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لبنان

جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!

Lebanon 24
17-12-2023 | 01:17
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عُثر خلال ساعات الليل على جثة مرميّة في مستوعبٍ للمهملات في منطقة جسر الواطي - قرب سوق الأحد في بيروت.

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وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية إلى المكان وباشرت تحقيقاتها بالحادثة.
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بيروت

لبنان

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