نائب يرتكبُ "مخالفة"

لوحِظ أنّ أحد النواب خالف قانون التّدخين 174 داخل مجلس النواب، حيث أقدَم وبين حشدٍ من زملائه على التّدخين علناً وقد رصدتهُ بعض عدسات الكاميرات أيضاً.



مصدرٌ مُراقب قال تعليقاً على الأمر: "القانون أُقرّ ولم يطبق فعلياً منذ إقراره قبل أكثر من 10 سنوات، علماً أنّ مجلس النواب هو مؤسسة عامة ومن الأماكن المغلقة ويُحظر التدخين فيها بموجب القانون. ولهذا، فإن سعادة النائب خالف القواعد".

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