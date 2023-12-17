"بوش" العيد بالدولار.. إليكم الأسعار هذه السنّة

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وفي نظرة سريعة، لُوحظ أنّ الأسعار تتراوح ما بين 25 و70 دولاراً، علماً أنّه في السنّة الماضيّة، كانت الأسعار لا تزال بالليرة اللبنانيّة، وما بين مليون و250 وصولاً إلى 3 ملايين ليرة.ويختلف السعر هذا العامّ، بحسب حجم "البوش"، ونوعه، فإذا كان بالشوكولا، سعره مقبول، وهو ما بين 25 إلى 40 دولاراً. كذلك، يرتفع السعر مع إدخال أنواع أخرى من الشوكولا، أو الفستق الحلبيّ، ليصل إلى 60 و70 دولاراً.