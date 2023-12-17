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لبنان

"بوش" العيد بالدولار.. إليكم الأسعار هذه السنّة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2023 | 02:45
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بدأ العديد من المواطنين حجز "بوش" عيد الميلاد، للأسبوع المقبل، وقامت كبرى "الباتيسري" في لبنان، بعرض أصناف وأسعار حلوى العيد، لهذا العامّ.

وفي نظرة سريعة، لُوحظ أنّ الأسعار تتراوح ما بين 25 و70 دولاراً، علماً أنّه في السنّة الماضيّة، كانت الأسعار لا تزال بالليرة اللبنانيّة، وما بين مليون و250 وصولاً إلى 3 ملايين ليرة.
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ويختلف السعر هذا العامّ، بحسب حجم "البوش"، ونوعه، فإذا كان بالشوكولا، سعره مقبول، وهو ما بين 25 إلى 40 دولاراً. كذلك، يرتفع السعر مع إدخال أنواع أخرى من الشوكولا، أو الفستق الحلبيّ، ليصل إلى 60 و70 دولاراً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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