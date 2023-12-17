ليلة رأس السنة.. هذه كلفتها

مع اقتراب ليلة رأس السنة، بدأت الملاهي الليليّة تُسوّق عبر الإعلانات، لسهرة إستقبال العامّ الجديد.



واللافت أنّ الأسعار ارتفعت بشكل كبير هذه السنة، وخصوصاً وأنّ معظم هذه الملاهي لم تستقدم فنانين، وإنّما أحد المنسّقين الموسيقيين فقط.

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