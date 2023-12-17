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لبنان

ليلة رأس السنة.. هذه كلفتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-12-2023 | 03:15
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مع اقتراب ليلة رأس السنة، بدأت الملاهي الليليّة تُسوّق عبر الإعلانات، لسهرة إستقبال العامّ الجديد.

واللافت أنّ الأسعار ارتفعت بشكل كبير هذه السنة، وخصوصاً وأنّ معظم هذه الملاهي لم تستقدم فنانين، وإنّما أحد المنسّقين الموسيقيين فقط.
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وتتراوح أسعار سهرة رأس السنة ما بين 50 و200 دولار، وذلك يختلف بحسب نوعيّة المشروبات المُقدّمة لرواد السهر.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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