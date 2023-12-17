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لبنان

عملية دهم لـ"المخابرات" في جزين.. هذا الشخص تمّ توقيفه

Lebanon 24
17-12-2023 | 02:21
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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأنّ دوريّة من مخابرات الجيش والقوة الضاربة دهمت بلدة روم في منطقة جزين وقبضت على المواطن "م. ح".
 
 
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