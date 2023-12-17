Advertisement

لبنان

في السوق الموازية.. كم بلغ سعر الدولار اليوم الأحد؟

Lebanon 24
17-12-2023 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1142147-638384025797962736.jpg
Doc-P-1142147-638384025797962736.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل الدولار، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89200 و 89400 ليرة لبنانية في السّوق الموازية.
 
يُشار إلى أنّ التسعيرة المذكورة كانت هي نفسها المُعتمدة في السوق خلال ساعات يوم أمس السَّبت.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
حادثة على الطريق.. هكذا وقعت سرقة بـ"آلاف الدولارات" في بلدة لبنانية
lebanon 24
17/12/2023 11:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لمن يستخدم الدولار في لبنان.. هذه المعلومة تهمّكم
lebanon 24
17/12/2023 11:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عقوبات أميركية على صيارفة لبنانيين.. هل يتأثر سوق الدولار؟
lebanon 24
17/12/2023 11:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
lebanon 24
17/12/2023 11:09:37 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

لبنان

الدولار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-12-17
03:47 | 2023-12-17
03:15 | 2023-12-17
03:00 | 2023-12-17
02:45 | 2023-12-17
02:39 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24