في السوق الموازية.. كم بلغ سعر الدولار اليوم الأحد؟

سجّل الدولار، صباح اليوم الأحد، تسعيرة تراوحت بين 89200 و 89400 ليرة لبنانية في السّوق الموازية.

يُشار إلى أنّ التسعيرة المذكورة كانت هي نفسها المُعتمدة في السوق خلال ساعات يوم أمس السَّبت.