آخر كلام إسرائيليّ عن "حزب الله" والحرب.. ماذا أعلن أحد الوزراء؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ تل أبيب لا تقاتل حركة "حماس" في غزة، بل أيضاً تواجهُ أيضاً الحوثيين في اليمن و "حزب الله" في لبنان.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا التي وصلت إلى إسرائيل، اليوم الأحد، قال كوهين: "المسألة مع حزب الله يمكن حلها دبلوماسياً أو عسكرياً، وهناك فرصة لتفادي الحرب ضد لبنان لكن سنتصرف في مواجهة أي تصعيد".
واعتبر كوهين أنّ تطبيق القرار 1701 وإبعاد "حزب الله" عن الحدود إلى شمال نهر الليطاني، هو الذي سيمنع الحرب، وقال: "إننا نسمع نداءات من العالم تدعونا إلى وقف إطلاق النار ضد حزب الله وحماس، إلا أن ذلك سيكون بمثابة مكافأة للإرهاب".