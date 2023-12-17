آخر كلام إسرائيليّ عن "حزب الله" والحرب.. ماذا أعلن أحد الوزراء؟

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ تل أبيب لا تقاتل حركة "حماس" في غزة، بل أيضاً تواجهُ أيضاً الحوثيين في اليمن و "حزب الله" في لبنان.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا التي وصلت إلى إسرائيل، اليوم الأحد، قال كوهين: "المسألة مع حزب الله يمكن حلها دبلوماسياً أو عسكرياً، وهناك فرصة لتفادي الحرب ضد لبنان لكن سنتصرف في مواجهة أي تصعيد".