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لبنان

صاروخ ينطلق من لبنان.. هكذا يبدو وضع الجنوب الآن!

Lebanon 24
17-12-2023 | 04:02
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ما زال التوتر مُسيطراً على أجواء جنوب لبنان، عقب إستمرار العدو الإسرائيلي بشنّ ضربات ضد عدد من المناطق والقرى والبلدات الحدودية.
وإستناداً إلى آخر المعلومات، فقد نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جوية على أطراف بلدة طيرحرفا، كما قصف أيضاً أطراف بلدة الطيبة - العويضة، فيما قصف بالقذائف الأطراف الشرقية لبلدة بليدا. 
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في غضون ذلك، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق صاروخ موجه من لبنان باتجاه مستوطنة سعسع بالجليل الأعلى، ما أسفر عن إصابة أحد المباني هناك.
وخلال ساعات الصباح، أعلنَ "حزب الله" عن تنفيذ عمليتين ضدّ العدو الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.
وفي بيانٍ أول، قال الحزب إنّ "مجاهدي المقاومة إستهدفوا عند الساعة الـ9.00 صباحاً قوّة عسكرية للعدو في مُحيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة".
كذلك، أعلن الحزب في بيانٍ ثانٍ أنه إستهدف دُشمة في موقع بركة ريشا بداخلها عددٌ من الجنود الإسرائيليين، وأوقع في صفوفهم إصابات مُؤكّدة. 



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