جريمة مروّعة بحقّ فتاة قاصر في لبنان... تعرّضت للخطف والإغتصاب على يدّ شقيقين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مفرزة إستقصاء الشمال، أوقفت الشقيقين م.ح ور.ح، في محلة التبانة في طرابلس، بعدما خطفا فتاة قاصرا تبلغ من العمر 12 عاماً، قبل حوالي شهر.



وقالت مصادر إنّ الشقيقين اغتصبا الفتاة، بعدما خطفاها، لكنّها تمكّنت من الفرار منهما.

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