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لبنان

بالصور إسرائيل قصفت منزلاً في جنوب لبنان... البيت دُمّر بالكامل

Lebanon 24
17-12-2023 | 06:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ أغار على منزل، في منطقة القندولي، غرب بلدة ميس الجبل.
 
 
وحصل "لبنان 24"، على صور، تُظهر اثار الغارة، وقد دُمّر المنزل المُستهدف بالكامل.
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قصف

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