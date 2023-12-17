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لبنان

"الخارجية" تُعزي الكويت: كنا نشعر بمحبة الراحل الكبير لوطننا

Lebanon 24
17-12-2023 | 06:36
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تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين من دولة الكويت "الشقيقة بأحر التعازي والمواساة بوفاة المغفور له أمير الدولة صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".

وقالت في بيان: "إن إخوتكم اللبنانيين المقيمين في الكويت، وفي لبنان، وكافة دول الاغتراب يشاطرونكم الاحزان. فلقد كنا نشعر دائما كلبنانيين، لا سيما في أصعب الظروف وأحلكها بمحبة الراحل الكبير لوطننا وحرصه الدائم على أفضل العلاقات بين بلدينا وشعبينا. لقد كان قائدا وزعيما كرس نفسه ومسيرته في خدمة وطنه وشعبه وأمته، كما عرفنا ولمسنا نخوته وحكمته. أحر التعازي لسمو الشيخ مشعل ولأسرته الكريمة، وللحكومة، وللشعب الكويتي الحبيب".
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