Advertisement

لبنان

ورشة تدريب بالشراكة بين "UNDP" و"AFP" لمجموعة من الاعلاميين

Lebanon 24
17-12-2023 | 06:46
A-
A+
Doc-P-1142216-638384177760456019.jpg
Doc-P-1142216-638384177760456019.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقام برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ، وبالشراكة مع وكالة الصحافة الفرنسية AFP ، وبتمويل من الحكومة الالمانية عبر البنك الالماني للتنمية ورشة تدريب على تقصي صحة الاخبار والتغطية المراعية لحساسيّة النزاعات وخطاب الكراهية لمجموعة من الاعلاميين العاملين في مؤسسات مرئية ومكتوبة ومسموعة وعلى منصات التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق.
Advertisement

وتولت الاعلاميتان ربى الحسيني وليال بورحال المواضيع التي تم طرحها في الورشة ومنها الإعلام والنزاع ، وتأثير الإعلام، وأبرز التحديات التي يواجهها الصحافيون، والمعايير الرئيسيةفي التغطية المسؤولة والمراعية لحساسيّة النزاعات، وفهم النزاع، وما الذي يسبب النزاع، وتقنيات في المقابلات الحساسة، والخصوصية، والاحترام، الأحكام المسبقة المصطلحات، والمساهمة في التهدئة وعدم تأجيج النزاع،  وسبل التعاطي مع خطاب الكراهية، والاعتماد على السياق في جميع الأحوال.

واشارت الزميلة جويس حنا منسقة الورشة من AFP " ان الهدف من هذا التدريب هو نشر ثقافة نظيفة مراعية لحساسية النزاعات وخاصة حساسية المناطق ، وهذه الورش التي تنظم من قبل الــUNDP وبالشراكة مع APF وبتمويل من البنك الالماني للتنمية تستهدف الصحافيين في كل المناطق اللبنانية وما لهم من دور في حل النزاعات وانغماسهم في التنوع القائم في لبنان ونشر ثقافة السلام عبرهم.
ولفتت الى الدورات مقسمة على 3 مجموعات ـوكل مجموعة تضم 20 صحافيا وصحافية من العاملين في المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل والمواقع الالكترونية، مشيرة الى ان هذه الدورات هي المرحلة الاولى وستليها خلال الفترة الزمنية القربية اطلاق المرحلة الثانية المكملة للتدريب.

لبنان

أفراح ومناسبات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-12-17
11:48 | 2023-12-17
11:33 | 2023-12-17
11:24 | 2023-12-17
11:17 | 2023-12-17
10:36 | 2023-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24