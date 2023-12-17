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أقام برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP ، وبالشراكة مع وكالة الصحافة الفرنسية AFP ، وبتمويل من الحكومة الالمانية عبر البنك الالماني للتنمية ورشة تدريب على تقصي صحة الاخبار والتغطية المراعية لحساسيّة النزاعات وخطاب الكراهية لمجموعة من الاعلاميين العاملين في مؤسسات مرئية ومكتوبة ومسموعة وعلى منصات التواصل الاجتماعي من مختلف المناطق.وتولت الاعلاميتان ربى الحسيني وليال بورحال المواضيع التي تم طرحها في الورشة ومنها الإعلام والنزاع ، وتأثير الإعلام، وأبرز التحديات التي يواجهها الصحافيون، والمعايير الرئيسيةفي التغطية المسؤولة والمراعية لحساسيّة النزاعات، وفهم النزاع، وما الذي يسبب النزاع، وتقنيات في المقابلات الحساسة، والخصوصية، والاحترام، الأحكام المسبقة المصطلحات، والمساهمة في التهدئة وعدم تأجيج النزاع، وسبل التعاطي مع خطاب الكراهية، والاعتماد على السياق في جميع الأحوال.واشارت الزميلة جويس حنا منسقة الورشة من AFP " ان الهدف من هذا التدريب هو نشر ثقافة نظيفة مراعية لحساسية النزاعات وخاصة حساسية المناطق ، وهذه الورش التي تنظم من قبل الــUNDP وبالشراكة مع APF وبتمويل من البنك الالماني للتنمية تستهدف الصحافيين في كل المناطق اللبنانية وما لهم من دور في حل النزاعات وانغماسهم في التنوع القائم في لبنان ونشر ثقافة السلام عبرهم.ولفتت الى الدورات مقسمة على 3 مجموعات ـوكل مجموعة تضم 20 صحافيا وصحافية من العاملين في المؤسسات الاعلامية ومنصات التواصل والمواقع الالكترونية، مشيرة الى ان هذه الدورات هي المرحلة الاولى وستليها خلال الفترة الزمنية القربية اطلاق المرحلة الثانية المكملة للتدريب.