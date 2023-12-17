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لبنان

حادث سير مروّع... سيارة تدهورت واستقرت تحت الطريق العام شاهدوا هذه الصورة

Lebanon 24
17-12-2023 | 07:03
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نقل عناصر من الدفاع المدني جريحين الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل، أُصيبا جراء تدهور سيارتهما رباعية الدفع واستقرارها تحت الطريق العام في الصفرا-كسروان.
 
 
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