في هذه الأثناء... هذا ما تفعله الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة في سماء لبنان

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ ينفّذ في هذه الأثناء، طلعات إستكشافية فوق مزارع شبعا، ومنطقة حاصبيا، وصولاً إلى البقاع الغربيّ.

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