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لبنان

في هذه الأثناء... هذا ما تفعله الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة في سماء لبنان

Lebanon 24
17-12-2023 | 07:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الطيران الحربيّ الإسرائيليّ ينفّذ في هذه الأثناء، طلعات إستكشافية فوق مزارع شبعا، ومنطقة حاصبيا، وصولاً إلى البقاع الغربيّ.
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