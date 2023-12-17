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لبنان

من على الحدود مع لبنان... رسالة تهديد لـ"الحزب" هذا ما قاله وزير إسرائيليّ

Lebanon 24
17-12-2023 | 09:02
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قال وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت أثناء تواجده عند الحدود مع لبنان، "إذا رفع "حزب الله" التصعيد درجة، سنردّ بـ5".
 
 
 
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