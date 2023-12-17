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لبنان

ما حقيقة تعرّض مخفر علما الشعب لقصف إسرائيليّ؟

Lebanon 24
17-12-2023 | 09:08
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افادت بلدية علما الشعب على لسان نائب رئيس البلدية وليم حداد بأن مخفر علما الشعب لم يتعرض لاي غارة معادية  أو للقصف المعادي، وأن الخبر الذي نشر عار من الصحة،  وإنما ما حصل هو تعرض حرج اللبونة لجهة موقع جل الإعلام الإسرائيلي للقصف،  راجية من وسائل الإعلام "نشر الاخبار بدقة وشفافية بعيدا عن الضوضاء الإعلامي" .
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