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لبنان

بالصورة... حريق داخل شقة في الأشرفيّة

Lebanon 24
17-12-2023 | 09:33
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أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل شقة تقع في الطبقة الثانية من مبنى سكني في الأشرفية - بيروت.
وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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