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لبنان

حادث سير... تُوفي شخص وأُصيب إثنان من أقاربه

Lebanon 24
17-12-2023 | 09:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن مقتل شاب سوريّ، في حادث سير على طريق بعلبك الدوليّ، بين بلدتيّ شعث ونبحا.
 
 
وقد أُصيب في الحادث أيضاً إثنين من أقاربه.
 
 
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وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، ونقلت الجثة الى براد مستشفى بعلبك الحكوميّ.
 
 
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حادث سير

بعلبك

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