حادث سير... تُوفي شخص وأُصيب إثنان من أقاربه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن مقتل شاب سوريّ، في حادث سير على طريق بعلبك الدوليّ، بين بلدتيّ شعث ونبحا.

وقد أُصيب في الحادث أيضاً إثنين من أقاربه.

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وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان، ونقلت الجثة الى براد مستشفى بعلبك الحكوميّ.