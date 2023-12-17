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لبنان

علما الشعب تضيء شجرة الميلاد

Lebanon 24
17-12-2023 | 10:05
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أضاءت بلدية علما الشعب شجرة الميلاد في ساحة البلدة إلى جانب كنيسة السيدة، بحضور عدد من الاهالي وممثل رئيس البلدية نائب الرئيس وليم حداد وكاهن الرعية الاب مارون غفري ورئيس مؤسسة "علما فردي" ميلاد عيد.
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وكان سبق اضاءة الزينة قداس على نية السلام، توجه بعده الحضور إلى ساحة البلدة لاضاءة الشجرة وزينة الميلاد، بمشاركة وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري الذي اشاد ب"شجاعة الاهالي وتمسكهم بارضهم".

وقال غفري: "نضيء زينة الميلاد للتعبير عن السلام، ونحن رسل لنبني حضارة المحبة والسلام على هذه الارض، كما اننا صامدون في ارضنا لانها تحتضن دماء ورفاة آبائنا واجدادنا".

بدوره قال حداد: "أردنا ان نضيء شجرة الميلاد وزينة العيد لنؤكد اننا متمسكون بأرضنا ولن نتركها مهما علت التضحيات. وما اضاءة الزينة الا رسالة محبة وسلام لنقول ان علما الشعب بلدة صامدة، وبالتالي ان هذا يدل على تمسكنا بالحياة وبولادة المخلص يسوع مخلص البشرية، ونأمل من الله ان يعيد هذا العيد علينا وعلى وطننا لبنان بالسلام والهدوء والاستقرار".

وشكر وزير الاعلام "على مشاركتنا المناسبة وعلى اتصاله للاطمئنان عن اهلنا في علما الشعب ومشاركته فرحة اهلنا باضاءة شجرة وزينة الميلاد في ظل هذه الظروف الصعبة".

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