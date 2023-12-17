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لبنان

جريمة إسرائيليّة جديدة في جنوب لبنان... منزل تعرّض للقصف ومعلومات عن سقوط 3 شهداء

Lebanon 24
17-12-2023 | 10:19
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ العدوّ الإسرائيليّ استهدف منزلاً في بلدة عيتا الشعب الجنوبيّة.
 
وفي المعلومات الأوليّة، هناك 3 شهداء.
 
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