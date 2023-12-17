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لبنان

توقيف سارق دراجات آليّة

Lebanon 24
17-12-2023 | 10:36
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة التي كثُرت في الآونة الأخيرة ضمن عددٍ من مناطق العاصمة بيروت، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عملية سرقة دراجة آلية من محلة فردان، وقد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بعملية السرقة.
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نتيجةً للمتابعة الفورية، باشرت دوريات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لتحديد مكان المشتبه فيه وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تمكّنت من تحديد هويته ويدعى:

أ. و. (من مواليد عام 2001، فلسطيني)
بتاريخ 12-12-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات المفرزة في محلة طريق الجديدة- أرض جلّول. وقد تبيّن أنه أوقف سابقًا بالجرم ذاته.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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