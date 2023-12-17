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لبنان

وفد رسمي لبناني في الكويت لتقديم واجب العزاء.. ميقاتي: الأمير الراحب كان خير داعم ومساند ومؤيد للبنان

Lebanon 24
17-12-2023 | 12:34
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قدّم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي التعازي الى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والقيادة الكويتية بوفاة امير الكويت الراحل المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
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وقد وصل الوفد اللبناني مساء اليوم الى الكويت وكان في استقباله وزير الخارجية  الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح والقائم بالاعمال اللبناني أحمد عرفة.
 ثم توجّه الوفد الى الصالة الاميربة حيث قدم التعازي الى امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح  وافراد اسرة آل الصباح.

وقال رئيس الحكومة  نجيب ميقاتي في المناسبة :"إنّ غياب قامة كويتية وطنية وعروبية أصيلة جسّدها الراحل الكبير، تشكل خسارة كبيرة ليس لدولة الكويت الشقيقة فحسب، بل للعالم العربي، وللبنان بشكل خاص. فمن خلال سياسته التي ترجمها في الكثير من المحطات الصعبة التي مرّ بها لبنان، كان خير داعم، ومساند، ومؤيد، تاركاً بصماتٍ ستظل تلقى التقدير والعرفان من لبنان حكومة وشعباً".
أضاف" أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه".
وتمنّى لامير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح دوام التوفيق في قيادة دولة الكويت الشقيقة ونهضتها. 
وتوجّه اليه بالقول" أسأل الله العليّ القدير، أن يشد أزركم، ويمدكم بطول العمر، ويجنبكم كل مكروه".
 
 
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