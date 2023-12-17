القصف الإسرائيلي على الجنوب مستمر في هذه المناطق

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أفادت معلومات "لبنان 24" بسقوط 4 قذائف أطلقها الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة مارون- كحيل وإصابة منزل من دون وقوع إصابات.كما استهدف القصف المدفعي الاسرائيلي منطقة حامول واطراف بلدة علما الشعب، ومنطقة حوشين والاطراف الغربية لبلدة ميس الجبل.واستهدف العدو الإسرائيلي أيضاً بالمدفعية بعدة قذائف بلدة حولا عند منطقة بئر المصلبيات.من جهته، نعى "حزب الله" في بيان "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد موسى محمد مصطفى "جهاد" من بلدة بيت ليف في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس".