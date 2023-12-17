في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين دخلا الى احد المنازل في منطقة المنكوبين- طرابلس، حيث تتواجد سيدة واطفالها مستغلين غياب الزوج.



وتم تهديد المرأة بقوة السلاح وسرقة مبلغ من المال ثمّ فرّا الى جهة مجهولة.

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