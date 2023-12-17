لمناسبة الأعياد.. هذا ما أعلنته هيئة ادارة السير

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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، أنها سوف تستقبل المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين من الشهرالحالي ايام:- الثلاثاء 19 و 26 / 12 / 2023- الاربعاء 20 و 27 / 12 / 2023- الخميس 21 و 28 / 12/ 2023كما يهّم المصلحة إبلاغ المواطنين بأنها سوف تفتح منصّة حجز المواعيد في المركز الرئيسي في الدكوانة، اعتباراً من السّاعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين 18 / 12 / 2023.وسوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية :1- في الدكوانة:- تسجيل الدراجات النّاريّة الجديدة للافراد (صفر كلم) من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.- تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.- تسجيل آليات الشّحن العمومي والصهاريج العمومي المستورد وفق شهادة جمركيّة والتّي قد سبق وتمّ الكشف عليها.2- اما في باقي الاقسام (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) :- بدل عن ضائع لرخصة السَيركما تشدّد المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code، وذلك حفاظاً على حسن سير العمل،و تذكر بأن آلية العمل المعتمدة في الاقسام (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) هي وفق الشّكل التالي:- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4، 5 و 6- ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8 و 9هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements ، علماً انها سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.