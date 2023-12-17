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لبنان

لمناسبة الأعياد.. هذا ما أعلنته هيئة ادارة السير

Lebanon 24
17-12-2023 | 12:14
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أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، أنها سوف تستقبل المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين من الشهرالحالي ايام:

- الثلاثاء 19 و 26 / 12 / 2023
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- الاربعاء 20 و 27 / 12 / 2023

- الخميس 21 و 28 / 12/ 2023

كما يهّم المصلحة إبلاغ المواطنين بأنها سوف تفتح منصّة حجز المواعيد في المركز الرئيسي في الدكوانة، اعتباراً من السّاعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين 18 / 12 / 2023.

وسوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية :

1- في الدكوانة:

- تسجيل الدراجات النّاريّة الجديدة للافراد (صفر كلم) من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.

- تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.

- تسجيل آليات الشّحن العمومي والصهاريج العمومي المستورد وفق شهادة جمركيّة والتّي قد سبق وتمّ الكشف عليها.

2- اما في باقي الاقسام (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) :

- بدل عن ضائع لرخصة السَير

كما تشدّد المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code، وذلك حفاظاً على حسن سير العمل،

و تذكر بأن آلية العمل المعتمدة في الاقسام  (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) هي وفق الشّكل التالي:

-  ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3

-  ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4، 5 و 6

-   ايام الخميس  للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8 و 9

هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً،  والتّي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة  https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements ، علماً انها سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.
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