لمناسبة الأعياد.. هذا ما أعلنته هيئة ادارة السير

أعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والاليات، لمناسبة حلول الأعياد المجيدة، أنها سوف تستقبل المواطنين خلال الأسبوعين المقبلين من الشهرالحالي ايام:
- الثلاثاء 19 و 26 / 12 / 2023
- الاربعاء 20 و 27 / 12 / 2023
- الخميس 21 و 28 / 12/ 2023
كما يهّم المصلحة إبلاغ المواطنين بأنها سوف تفتح منصّة حجز المواعيد في المركز الرئيسي في الدكوانة، اعتباراً من السّاعة الرابعة بعد الظهر من يوم الاثنين 18 / 12 / 2023.
وسوف تقوم بإنجاز المعاملات الجديدة التالية :
1- في الدكوانة:
- تسجيل الدراجات النّاريّة الجديدة للافراد (صفر كلم) من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.
- تسجيل سيارات الشحن والاوتوبيس الخصوصيّة الحائزة على الموافقة المسبقة بهذا الخصوص من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.
- تسجيل آليات الشّحن العمومي والصهاريج العمومي المستورد وفق شهادة جمركيّة والتّي قد سبق وتمّ الكشف عليها.
2- اما في باقي الاقسام (زحلة، النبطيّة، صيدا وطرابلس) :
- بدل عن ضائع لرخصة السَير
كما تشدّد المصلحة على ضرورة التّقيد بوقت الموعد المحدد المرفق بال QR code، وذلك حفاظاً على حسن سير العمل،
و تذكر بأن آلية العمل المعتمدة في الاقسام (طرابلس، صيدا، النّبطيّة وزحلة) هي وفق الشّكل التالي:
- ايّام الثلاثاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 0، 1، 2 و 3
- ايّام الاربعاء للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بــ 4، 5 و 6
- ايام الخميس للسيارات والدراجات / لرخص السوق التي ينتهي رقم (هيكلها / تسلسها) : بـ 7، 8 و 9
هذا بالإضافة الى استمرار المصلحة بتأمين الخدمات التّي كانت توفرّها سابقاً، والتّي يمكن الاطلاع عليها على موقع الهيئة https://tmo.gov.lb/web/panel/announcements ، علماً انها سوف تعلن عن توفير خدمات جديدة خلال الايام المقبلة.