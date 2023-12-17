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لبنان

انحراف سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد الصفرا.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
17-12-2023 | 13:11
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أدى انحراف سيارة رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا إلى إنقلابها في منحدر إلى جانب المسلك واستقرارها في أحد البيوت البلاستيكية الزراعية وإصابة شخصين كانا بداخلها بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجريحين ونقلهما إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.
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