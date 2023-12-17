18
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
انحراف سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد الصفرا.. اليكم ما جرى
Lebanon 24
17-12-2023
|
13:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدى انحراف سيارة رباعية الدفع على المسلك الغربي لأوتوستراد الصفرا إلى إنقلابها في منحدر إلى جانب المسلك واستقرارها في أحد البيوت البلاستيكية الزراعية وإصابة شخصين كانا بداخلها بجروح مختلفة، وسارعت إلى المكان عناصر الدفاع المدني وعملت على سحب الجريحين ونقلهما إلى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
11:48 | 2023-12-17
17/12/2023 11:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
07:30 | 2023-12-17
17/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
01:30 | 2023-12-17
17/12/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
16:07 | 2023-12-16
16/12/2023 04:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:10 | 2023-12-17
المكاري أبرق معزيا بوفاة أمير الكويت: قامة استثنائية أحبت لبنان وساندته
13:28 | 2023-12-17
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
13:22 | 2023-12-17
عشاء في اليرزة جمع فرنجية وعون.. هذا أبرز ما دار بينهما
12:34 | 2023-12-17
وفد رسمي لبناني في الكويت لتقديم واجب العزاء.. ميقاتي: الأمير الراحب كان خير داعم ومساند ومؤيد للبنان
12:14 | 2023-12-17
لمناسبة الأعياد.. هذا ما أعلنته هيئة ادارة السير
11:48 | 2023-12-17
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
17/12/2023 21:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
17/12/2023 21:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
17/12/2023 21:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24