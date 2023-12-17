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لبنان

عشاء في اليرزة جمع فرنجية وعون.. هذا أبرز ما دار بينهما

Lebanon 24
17-12-2023 | 13:22
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لبى رئيس تيار المردة سليمان فرنجية دعوة قائد الجيش جوزيف عون إلى العشاء يوم الخميس الماضي.

وكشفت مصادر مقرّبة من بنشعي لـMTV أن فرنجية لبّى دعوة قائد الجيش لقناعته بأنه منافسه الجدي الوحيد للرئاسة ولإيصال رسالة بأنه يمكن التنافس ديمقراطياً والحفاظ على علاقات جيدة.
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وأكدت المصادر ان العشاء تناول كل ملفات الساعة ولا سيما الاستحقاق الرئاسي والعلاقة المتدهورة مع "التيار الوطني الحر".

ولفتت إلى ان فرنجية أراد تطبيع العلاقة مع قائد الجيش بعد فترة فتور وهو يدرك أن وصول عون للرئاسة رهن قراره بالانسحاب ما ليس مطروحاً حالياً لكن فرنجية لن يكرر تجربة ميشال عون بعرقلة الاستحقاق الرئاسي وتأخيره للوصول الى بعبدا.

وأكدت المصادر ان موقف فرنجية من تعيين رئيس الأركان قابل للتغيير وهو يملك مفتاح التعيين لأن أكثرية الثلثين لا تتأمن من دون كتلته المؤلفة من وزير الاعلام زياد المكاري ووزير الاتصالات جوني القرم بالإضافة الى وزير الصناعة النائب جورج بوشيكيان.
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