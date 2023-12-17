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التمديد لقائد الجيش جنب لبنان خطر ازمة سياسية وامنية. هذا ما اعلنه البطريرك الراعي في عظته اليوم. وتجنب الازمة السياسية، الذي تحدث عنه الراعي، يمكن ان يمهد لاطلاق دينامية سياسية مغايرة. فالعشاء الذي جمع قائد الجيش جوزف عون ورئيس المردة سليمان فرنجية ليل الخميس الفائت يؤشر الى مرحلة جديدة، قد يكون عنوانها العريض: محاولة احداث اختراق جدي في الملف الرئاسي المعقد والمتشابك.في المقابل، الامور على حالها في الجنوب. فالعمليات العسكرية والقصف المتبادل وحرب المسيرات مستمرة. والجديد، استهداف اسرائيل مركزا لليونيفيل في القطاع الغربي، واعلان الجيش الاسرائيلي انه هاجم بنية تحتية لحزب الله على الاراضي اللبنانية. فما المقصود بعبارة بنية تحتية؟ وهل هذا الامر سيحصل لمرة واحدة ام سيتكرر؟ في غزة اسرائيل تواصل مغامرتها الدموية. ففي حين طالبت بريطانيا والمانيا وفرنسا بوقف الحرب او بهدنة انسانية على الاقل، اعلن نتانياهو ان اسرائيل ستقاتل حتى النهاية لأن التصعيد العسكري ضروري لاعادة الرهائن وضمان النصر. البداية من العشاء شبه السري بين عون وفرنجية، المتقاطع مع ملفي رئاسة الجمهورية ورئيس الاركان.بعد ليلة المفرقعات السياسية التي انتهى مفعولها في صباح اليوم التالي للجلسة التشريعية المسائية يوم الجمعة الماضي، لا يزال الهدوء النسبي مسيطرا على جبهة التمديد، ما خلا بعض المواقف التقليدية للمرجعيات الروحية، وفي انتظار الطعن المرتقب امام المجلس الدستوري.اما اليوم، فبرز في التداول الاعلامي معطى جديد عن مسعى لتعيين رئيس الاركان وسائر اعضاء المجلس العسكري في الجلسة الحكومية التي دعا اليها نجيب ميقاتي الثلاثاء، استكمالا للتسوية بين افرقاء التمديد.وفي هذا الإطار اعتبرت مصادر رئيس حكومة تصريف الأعمال عبر الOTV أن مسار جلسة الثلاثاء غير محسوم بعد، ولو انها رجحت طرح الموضوع من خارج جدول الاعمال. وفيما بدا موقف المردة الرافض للتعيين غير نهائي، جزمت أوساط مطلعة على موقف حزب الله عبر الOTV بأن الحزب لم يأخذ قراره النهائي بعد من جلسة الثلاثاء، لكنها اضافت بأن التوجه هو على الأرجح لناحية المشاركة في الجلسة والموافقة على تعيين المجلس العسكري ورئيس الأركان تحت عنوان “خلص… بدنا يرتاح الجيش”.اما على خط الحزب التقدمي الإشتراكي، فتشديد على أن قائد الجيش بحاجة لمن ينوب عنه، “لكن بدنا نشوف طبخة آخر لحظة”، تؤكد اوساط الاشتراكي للOTV.وفي غضون ذلك، يدخل لبنان اسبوعي الاعياد على وقع الحرب الدائرة في غزة وتصاعد وتيرة تداعياتها على الجنوب، وفي ظل انهيار اقتصادي وفشل سياسي غير مسبوقين في تاريخ الاوطان، حيث يبدو الخروج منهما اليوم اصعب من اي يوم مضى.على درجة الإجرام نفسه تتوالى أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعداد المجازر والشهداء والمصابين بات عصيا على الإحاطة بحصيلة ما تقترفه آلة الإبادة. حتى فرنسا التي هرع رئيسها إلى إسرائيل متضامنـا بعد عملية طوفان الأقصى بساعات لم يحيدها العدوان. فبالتزامن مع المحادثات التي أجرتها وزيرة الخارجية الفرنسية مع نظيرها الإسرائيلي في القدس المحتلة اليوم اعلن عن مقتل دبلوماسي فرنسي في غارة على رفح جنوب قطاع غزة.ورغم تنامي الأصوات الداعية لوقف الحرب وآخرها من مئة وثلاثين موظفا في وزارة الأمن الداخلي الأميركية تصر سلطات الاحتلال على الإمعان في العدوان. ونقل عن الجيش الإسرائيلي توقعه ان تستمر الحرب أشهرا إضافية. هذا العناد يأتي رغم الضربات القوية التي توجهها المقاومة الفلسطينية للقوات الغازية التي تتلقى يوميا خسائر بشرية فادحة وآخر ما أفرجت عنه الرقابة العسكرية اعلان مقتل وجرح سبعة ضباط وجنود جدد.وعلى إيقاع المعارك في غزة استؤنفت المفاوضات المتعلقة بتبادل الأسرى من دون اعلان تحقيق اي تقدم على هذا المسار حتى الآن. وفيما أكدت حركة حماس عدم فتح اية مفاوضات للتبادل ما لم يتوقف العدوان قال بنيامين نتنياهو ان التعليمات التي اعطيت لفريق التفاوض مبنية على مواصلة الضغط العسكري فهل سيصمد نتنياهو أمام ضغط عائلات المحتجزين في غزة والذين يقومون باحتجاجات وتظاهرات متواصلة؟واذا كان العدوان يتركز على قطاع غزة فإن الضفة الغربية ليست بمنأى عنه فقد سقط ستة شهداء فلسطينيين جدد خلال اقتحامات جديدة نفذها جيش الاحتلال في طولكرم وجنين. وارتباطا بالعدوان الإسرائيلي كانت هجمات جديدة نفذتها المقاومة العراقية بالطائرات المسيرة على قاعدتين أميركتين في سوريا.وفي شأن متصل كانت هجمات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر تتسبب بتعليق شركات نقل عملاقة مرور سفنها عبر هذا الممر التجاري الرئيسي مع ما يترتب على هذه الخطوة من خسائر اقتصادية على الكيان الاسرائيلي على وجه التحديد.على الجبهة اللبنانية تكرر مشهد القصف الإسرائيلي الذي شهد عنصرا جديدا تمثل بشن غارة على منزل في حومين التحتا التي تبعد كثيرا عن الحدود.في المقابل نفذت المقاومة خمس عمليات ضد مواقع وتجمعات للعدو خلال ساعات ما قبل الظهر.ويفترض ان يشغل الوضع على الحدود اللبنانية - الفلسطينية حيزا من المحادثات المؤجلة التي تجريها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا غدا في بيروت. الوزيرة الفرنسية اجتمعت اليوم في القدس المحتلة مع نظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين الذي طالبها بلعب دور في منع اندلاع حرب في لبنان داعيا إلى إجبار حزب الله على الانسحاب شمال نهر الليطاني وقال مهددا: هناك طريقتان للقيام بذلك: إما بالدبلوماسية أو بالقوة.وتتزامن زيارة الوزيرة الفرنسية للبنان مع تجاوزه قطوع الشغور في قيادة الجيش وهو الأمر الذي كان محور عظة البطريرك الماروني الذي أشاد بقرار مجلس النواب في هذا الشأن وبالكلمة التي افتتح بها الرئيس نبيه بري عملية التصويت على القانون الرامي الى التمديد لرتبة عماد ولواء مشددا على أنها عبرت عن مشاعر الشعب اللبناني.ومشاعر الشعب اللبناني وقيادته السياسية كانت اليوم مع الكويت التي ودعت أميرها الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسط حداد تجاوز هذا البلد ليشمل دولا شقيقة كلبنان ومصر والسعودية وقطر والإمارات والبحرين.والى الكويت توجه وفد الجمهورية اللبنانية المؤلف من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لتقديم واجب العزاء بإسم لبنان وشعبه.محاور قطاع غزة على حماوتها، فلا مكان أمام القوات الغازية لالتقاط الانفاس، محور خان يونس كان الاعنف ، ولم يحجب الدخان الكثيف لغارات الاحتلال صور الدبابات المحترقة، كما لم تمنع آلة الفتك الصهيونية اطلاق صليات جديدة من الصورايخ على المستوطنات.على الجبهة الشمالية مع لبنان، فقد اختصر الاعلام الصهيوني المشهد بعبارة ان الشمال تلقى الكثير من النيران التي اطلقت من لبنان اليوم ، وما اختصره الاعلام الصهيوني التزاما بالتعلميات الصارمة للرقابة العسكرية حول حقيقة ما يجري على طول الحدود مع فلسطين المحتلة ، فصله الاعلام الحربي في المقاومة الاسلامية بعشرة بيانات تصدرت فيها الصورايخ الموجهة لائحة الاسلحة التي استهدفت دشما وتجمعات ومواقع تحصن فيها جنود وضباط الاحتلال.فما يجري في الشمال معركة حقيقية يقول “ايال بن رؤوفن” القائد السابق في القيادة الشمالية لجيش الاحتلال “انا لا أعرف متى يمر فوقي البركان او الكورنيت” بحسب ما ينقل هذا المسؤول السابق في الجيش الصهيوني عن ابنه الذي يخدم في الجيش على الحدود الشمالية.أما مسؤولو المستوطنات فيتحدثون عن الاوهام التي يسمعونها من الحكومة، في وقت تم فيه اجلاء اكثر من مئة الف من مستوطني الجليل.كل هذا من أجل أن يفهم العدو أن هناك خطوطا حمرا يجب أن يلتزم بها يقول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، مضيفا نحن ندفع ثمنا في انتصارنا لمظلومية أهل غزة تضحيات وشهداء، لكن ما ندفعه هو اقل بكثير جدا مما لو سمح للعدو بأن يتمادى في جنونه ضد لبنان، فنحن أهل الميدان والبأس الشديد، ولم نذق العدو بعد كل بأسنا قال النائب رعد.على جبهة البحر الاحمر، بدأ الصهاينة تذوق مرارة الحصار اليمني، فاعلام العدو يرى أن الجيش اليمني حول البحر الأحمر إلى ساحة تهديد استراتيجي لإسرائيل، وصل معه ميناء ايلات الى توقف شبه كامل عن العمل.الى الجبهة الداخلية الصهيونية حيث اشعلت قضية الاسرى محاور بين اهالي قتلى الجنود واهالي الاسرى ويبدو انها مرشحة لمزيد من التأزم.من منطقة على الشمال تصل وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا الى بيروت لتعبر منطقة النار بين لبنان واسرائيل رافعة لافتة القرار 1701 بوصية اسرائيلية عالية الترسيم. فكولونا التي تقطع من تل ابيب عبر الناقورة ملأت حقيبتها الدبلوماسية بطرد اسرائيلي ممهور بحبر علني غير سري ويطلب منع الجبهة الجنوبية من التوسع والبحث مع المسؤولين اللبنانيين في تطبيق القرار الدولي الذي خرقته اسرائيل سبعة عشر الف مرة منذ صدوره عام الفين وستة. والمرسال الفرنسي يستخدم عبارة خفض التصعيد كتمهيد من المصدر قبل ان يطلق جدول البحث بقرار لا تبدي اسرائيل استعدادها لتطبيق بند واحد من بنوده .لكن الطرف الاسرائيلي لم يتخل عن سياسة رفع سيف التهديد وقال وزير الخارجية إيلي كوهين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الفرنسية أن بإمكان فرنسا أداء "دور هام" لمنع اندلاع حرب في لبنان.وفي التصريحات المحشوة تهديدا قال وزير الحرب يوآف غالانت إن اسرائيل ستعيد مستوطنات الشمال إلى ما كانت عليه عبر اتفاق أو بالقوة" إذا أراد الحزب أن يرفع مستوى التصعيد درجة واحدة فسنصعد بخمسة أضعاف. وترحيبا بهذه الانذارات الاسرائيلية وبوصول كولونا على حد سواء كان حزب الله يفرغ صواريخه في نقطة تموضع عسكرية اسرائيلية شرق سعسع ومناطق مأهولة بالجنود. وارفق الحزب صواريخه مصحوبة ببركان تهديد اطلقه النائب محمد رعد قائلا للعدو: نحن ما زلنا في بداية الطريق ولم نستخدم ما جهزناه لحربنا ضد العدو الإسرائيلي ولا يرهبنا تهويله ولا شعاراته التي يطلقها عبر سماسرة دوليين وإذ تبدأ وزيرة خارجية فرنسا فحصا مخبريا للقرار 1701 مع المسؤولين غدا فإن لبنان وحد جوابه على الطلب من اسرائيل الالتزام اولا ثم ينصرف اللبنانيون بعد ذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق قرارات سياسة عسكرية وبينها واحد يتعلق بتعيين رئيس اركان قبل طلوع فجر السنة الجديدة لكن هذه الخطوة دونها عقبات وقد يتم ترحيلها الى العام 2024 لتلتحق بمداولات الرئاسة فيما بعد.وانصرف لبنان الرسمي اليوم لتقديم واجب العزاء لدولة الكويت والمشاركة بمراسم العزاء بوفاة اميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وقد شارك من لبنان وفد يضم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي والوزير سعاد ة الشامي على ان يعود الوفد في وقت متأخر من هذا المساء. وبدت طائرة الرئاسة الى الكويت في ود تام على ما سبق من قرارات وتشريعات نيابية وابرزها التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون حيث كان لبنان مجمعا على هذا التمديد باستثناء رئيس التيار الوطني جبران باسيل والرئيس ميشال عون. اما كل حروب الالغاء التي خاضها التيار ضد قائد الجيش واتهامه بالخيانه فلم يبرز منها الا ان المؤسسة العسكرية حمت ظهر ثورة 17 تشرين ولم تنصاع الى اوامر القصر الرئاسي يوم ذاك في ضرب الحراك الشعبي وسحقه في الشارع وتجنيد الجيش في خدمة التيار، مع الضغط على وسائل الاعلام لنزع سلاح الكاميرا من الشارع وترك المتظاهرين بلا غطاء او تغطية صحافية. تلك هي الخيانة التي ارتكبها جوزاف عون وليحيا الخائن.