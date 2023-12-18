آخر التطوّرات جنوباً: رشقات نارية وقصف مدفعي استهدف هذه المناطق

حلق الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

وتعرضت الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة للقصف المعادي وكذلك منطقة الرويسات، كما استهدف القصف الاسرائيلي المنازل في بلدة الجبين، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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وأطلقت القوات الاسرائيلية في اللبونة فجر اليوم، رشقات نارية على جرود الجبل.

وكان العدو الإسرائيلي استمر بتعدياته ليلا حتى قرابة العاشرة، حيث قصف بشكل متقطع أطراف بلدة عيتا الشعب.

وأنارت القنابل المضيئة المعادية سماء المنطقة وصولا الى بلدة المنصوري.