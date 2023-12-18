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لبنان

التوتر يتصاعد جنوباً.. وغارات اسرائيلية مكثفة

Lebanon 24
18-12-2023 | 03:52
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يستمر التوتر عند الحدود الجنوبية حيث تواصل اسرائيل قصف عدد من المواقع جنوب لبنان، وقد دوت قبل ظهر اليوم صافرات الانذار تدوي بمركز اليونيفيل الناقورة.
كما تعرضت الاطراف الشرقية لبلدة الناقورة للقصف الذي استهدف أيضاً منطقة الرويسات واللبونة والطباسين، واطراف الناقورة وعيترون ويارون، وسقطت قذيفتان على تلة المطران في منطقة الحمامص.
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واثناء القصف على اطراف اللبونة تطاير جزء من القذيفة المدفعية وسقط بمنطقة حرجية بالناقورة، وعثر الجيش على جسم غير منفجر وتعامل معه.
 
كما استهدف القصف الاسرائيلي منزلين في بلدة الجبين.

وكان الطيران الاستطلاعي الاسرائيلي قد صباح اليوم، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، وصولا الى نهر الليطاني، بحسب ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

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