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لبنان

متعاملون مع اسرائيل وراء خسائر "الحزب" في الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2023 | 01:15
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منذ بدء الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، ودخول "حزب الله" على الخط في جنوب لبنان، تم التداول بأخبار عن وجود متعاملين مع العدو الاسرائيلي في الجنوب والقرى الأمامية يساهمون في اعطاء معلومات لاسرائيل.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الحديث عن هذا الحجم من المتعاملين مع العدو، خصوصا في القرى الأمامية، مبالغ فيه، وكذلك الامر هناك مبالغة في القول ان هؤلاء هم السبب الاساسي وراء سقوط عدد كبير من الشهداء في الايام الاولى للمعركة.
لكن، ووفق المصادر ذاتها، فان "حزب الله" اعتقل بعض المتعاملين مع العدو الذين كانوا السبب في بعض الاستهدافات، وسلمهم للاجهزة الرسمية، وهذا حصل في اكثر من قرية وبلدة جنوبية.
كما ان الاجهزة الرسمية تداهم أيضا بعض القرى وتوقف بعض الاشخاص للاشتباه بتورطهم في العمل لصالح اسرائيل وتحقق معهم بإشراف القضاء المختص.



المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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