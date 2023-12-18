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لبنان

ملف أحداث الطيونة الى الاقفال: "العدالة بلا مظلومية"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-12-2023 | 01:30
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لفت مصدر قانوني مطلع على ملف "أحداث الطيونة" الى أن هناك دفعا بإتجاه إصدار أحكام في هذا الملف من منطلق القانون والعدالة.
وأشار الى أن مطلع العام المقبل سيشهد عملا قانونيا، وحتى سياسيا، من أجل ختم "هذا الجرح" بين أبناء الوطن الواحد على المستويات كافة، لناحية العدالة لكل الاطراف، من دون أي مظلومية على أحد .
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وكانت مناطق الطيونة والشياح وعين الرّمانة شهدت في 14 تشرين الأوّل 2021، اشتباكات عنيفة بعد مرور مجموعة من مناصري حزب الله وحركة أمل في طريقهم للمشاركة في تظاهرة احتجاجيّة أمام قصر العدل ضدّ ما يصفونه تسييس التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت. وسقط في الاشتباكات 7 قتلى غالبيتهم من أنصار "الثنائي" بالإضافة إلى عشرات الجرحى.
ولا يزال الملف في يد قضاء التحقيق العسكري. وفي حين أطلق سراح معظم الموقوفين، ما زال هناك أربعة مدعى عليهم موقوفون.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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