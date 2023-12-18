Advertisement

لبنان

أوجيرو: عطل في سنترال جعيتا

Lebanon 24
18-12-2023 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1142494-638384884006589995.jpg
Doc-P-1142494-638384884006589995.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت "أوجيرو" على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال جعيتا "بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف التقييم الأولي عن الهجوم على سفينة "سنترال بارك"؟
lebanon 24
18/12/2023 11:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تنفي ضلوعها في الهجوم على الناقلة "سنترال بارك"
lebanon 24
18/12/2023 11:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
البحرية الأمريكية تؤكد أن ناقلة "سنترال بارك" آمنة بعد احتجازها بخليج عدن
lebanon 24
18/12/2023 11:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: شركة إمبري للأمن البحري تؤكد اختطاف ناقلة النفط "سنترال بارك" المملوكة لإسرائيليين قبالة سواحل اليمن
lebanon 24
18/12/2023 11:55:12 Lebanon 24 Lebanon 24

أوجيرو:

سنترال

جعيتا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2023-12-18
04:06 | 2023-12-18
04:53 | 2023-12-18
04:25 | 2023-12-18
04:20 | 2023-12-18
04:00 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24