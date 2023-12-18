أوجيرو: عطل في سنترال جعيتا

أعلنت "أوجيرو" على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال جعيتا "بسبب الضغط على المولدات ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة، وعدد من المناطق المجاورة. تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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